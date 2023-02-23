“الصحة”: استمرار تقديم الخدمات بمختلف المرافق الصحية خلال عطلة الأعياد الوطنية

أعلنت وزارة الصحة استمرار مختلف المرافق الصحية بتقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين خلال عطلة الأعياد الوطنية ومواكبة فعاليات ومظاهر الاحتفالات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي اليوم الخميس الى الإجراءات التنظيمية الخاصة بسير العمل خلال العطلة على مستوى المستشفيات العامة والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية وخدمات طب الأسنان والطوارىء الطبية وبنك الدم.

وبين السند أنه في مراكز الرعاية الصحية الأولية سيتم مناوبة 43 مركزا صحيا موزعين على مختلف المناطق بجميع المحافظات موضحا أن 29 مركزا يعمل على مدار 24 ساعة بنسبة تتجاوز 67 في المئة من إجمالي المراكز فيما يبدأ العمل في 13 مركزا من الساعة 7 صباحا إلى 12 منتصف الليل.

وفي خدمات طب الأسنان أفاد باستمرار العمل ومناوبة 20 مركزا بمختلف المناطق بنظام الفترتين إذ تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا فيما تبدأ الفترة المسائية من الساعة 2 ظهرا حتى 9 مساء.

ولفت إلى استمرار عمل أربع عيادات بنظام الطوارئ الليلة في المراكز التخصصية للأسنان الذي يبدأ فيها العمل من 10 مساء حتى 6 صباحا فيما ستعمل عيادة طوارئ الأسنان بمركز الأميري التخصصي على مدار الساعة.

وأكد السند جاهزية إدارة الطوارئ الطبية لمواكبة مختلف الفعاليات ومظاهر الاحتفالات من خلال العيادات الميدانية وسيارات الاسعاف والدراجات النارية ثلاثية العجلات إذ تم توفير هذه الخدمات بمحافظة الأحمدي في منتزه الأحمدي وشاليهات بنيدر ولؤلؤة الخيران ومزارع الوفرة والشريط الساحلي في الفحيحيل.

وأشار إلى مواكبة الطوارئ الطبية لاحتفالية الألعاب النارية ما بين الدائري الثاني إلى موقع السفارة البريطانية عبر ثلاث عيادات ميدانية وتوفير 50 فنيا جوالا من رجال الطوارئ الطبية بالاضافة إلى ثلاث سيارات إسعاف وثلاث سيارات غولف وخمس دراجات نارية ثلاثية العجلات.

وبين ان التنسيق مستمر بين الطوارئ الطبية وأقسام الطوارئ والحوادث في المستشفيات العامة وجاهزية المناطق الحدودية فضلا عن رفع مستوى الاستعدادات في مراكز الاسعاف بمناطق العبدلي والمطلاع والوفرة والشقايا والنويصيب وفيلكا مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية الاسعاف الجوي تحسبا لأي طارئ لا قدر الله.

وناشد المواطنين والمقيمين الالتزام بالإرشادات العامة والتعاون مع رجال الطوارئ الطبية ورجال الأمن واتباع إجراءات الأمن والسلامة.

وتقدم السند باسم وزارة الصحة بأسمى التهاني والتبريكات إلى الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بهذه المناسبات الوطنية أعادها الله على الجميع بالخير والأمن والاستقرار سائلا العلي القدير أن ينعم على وطننا العزيز بمزيد من التقدم والازدهار تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم.