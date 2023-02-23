اطلاع وكيل وزارة المواصلات بالتكليف محمد الحيص للمعرض

“المواصلات” تفتتح معرضا تاريخيا تراثيا في برج التحرير بمناسبة الأعياد الوطنية

23 فبراير، 2023
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افتتحت وزارة المواصلات معرضها والفعاليات المصاحبة في برج التحرير اليوم الخميس تزامنا مع الأعياد الوطنية للبلاد إضافة إلى تنظيمها عدة فعاليات تستمر حتى 26 فبراير الجاري تضمنت مشاركة جهات حكومية وفعاليات اجتماعية ومشاريع صغيرة ومتوسطة.

ويتضمن المعرض مقتنيات تاريخية تعود للوزارة مثل الفاكسات والتلكسات والمراسلات البريدية وطوابع متنوعة وهواتف قديمة تم استخدامها في ستينيات القرن الماضي إلى جانب مشاركة مجموعة من الفعاليات التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية منها الفرق الموسيقية والسيارات الكلاسيكية.

جهاز الكمال التراثي لقياس ومعرفة الميل وموقع السفينة
فنان تشكيلي يستعرض هوايته في الرسم عبر تشكيل السيراميك
تقادم السنين لايفقد الأعياد الوطنية بريقها وفرحتها
المصدر
كونا
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23 فبراير، 2023
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