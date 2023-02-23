الطيران المدني وجمعية حماية المستهلك توقعان مذكرة تفاهم

وقعت الادارة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين و ذلك بحضور نائب المدير العام لشئون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المهندس عماد فالح الجلوي ومشعل سعد العنزي رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك.

وقال الجلوي بان المذكرة تستهدف نشر الوعي لدى شريحة المستهلكين والتعريف بالحقوق والالتزامات التي من شأنها حمايتهم من الممارسات الخاطئة.

كما تتضمن المذكرة دورات تدريبية تخصيصة وورش عمل و ندوات وبرامج لتفعيل المشاركة في المؤتمرات والأنشطة التي يقيمها الطرفين.

وأوضح الجلوي بان المذكرة ستساهم في تبادل الخبرات المشتركة، مؤكدا استعداد الطيران المدنى للتعاون لتقديم ما يعود بالنفع على المستهلكين.