سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى امبراطور اليابان بذكرى ميلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى جلالة الامبراطور نارو هيتو امبراطور اليابان الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ميلاد جلالته متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولليابان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى جلالة الامبراطور نارو هيتو امبراطور اليابان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ميلاده راجيا لجلالته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.