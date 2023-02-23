الأرصاد الجوية: طقس دافئ وغائم جزئيا نهارا ومائل للبرودة ليلا في عطلة الأعياد الوطنية

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون الطقس يومي العيد الوطني والتحرير دافئا وغائما جزئيا نهارا ومائلا للبرودة ليلا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة يوم الاثنين المقبل.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي من ناحية الجنوب الغربي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة نسبيا تؤدي لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية أحيانا مع رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق.

وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 1 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب على المناطق الجنوبية وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وقال البلوشي إن الطقس نهار يوم السبت المقبل يكون دافئا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و16 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1و3 أقدام.