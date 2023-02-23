بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 36.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 36.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 9ر36 نقطة ليبلغ مستوى 89ر7266 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 51ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر108 مليون سهم عبر 9851 صفقة نقدية بقيمة 2ر35 مليون دينار (نحو 6ر106 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر22 نقطة ليبلغ مستوى 17ر5532 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 في المئة من خلال تداول 7ر34 مليون سهم عبر 2893 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو 8ر14 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 5ر57 نقطة ليبلغ مستوى 64ر8105 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 71ر0 في المئة من خلال تداول 5ر73 مليون سهم عبر 6958 صفقة بقيمة 2ر30 مليون دينار (نحو 5ر91 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر23 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5671 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 في المئة من خلال تداول 16ر29 مليون سهم عبر 2443 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 2ر14 مليون دولار).

وكانت شركات (معادن) و(أصول) و(يوباك) و(وربة كبيتل) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(خليج ب) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أركان) و(التخصيص) و(مدار) و(يونيكاب) الأكثر انخفاضا.