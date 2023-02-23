وزارة الداخلية

الداخلية: الإفراج عن أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة الأعياد الوطنية

23 فبراير، 2023
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أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس الإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن وكيل (الداخلية) الفريق أنور البرجس أصدر قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بناء على توجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

المصدر
وزارة الداخلية
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23 فبراير، 2023
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