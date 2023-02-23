وفد الهلال الأحمر الكويتي يتفقد الخدمات المقدمة للاجئين الروهينغيا في مخيماتهم ببنغلاديش

تفقد الوفد الميداني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس مخيمات اللاجئين الروهينغيا والمراكز الصحية والمستشفى الميداني في كوكس بازار ببنغلاديش وهي ضمن مشاريع الجمعية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري.

وقال رئيس وفد الجمعية إلى بنغلاديش خالد المطيري في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهلال الأحمر الكويتي نفذ مشاريع إغاثية للاجئي الروهينغيا لتوفير الخدمات الحياتية والمتطلبات الأدنى لحياة سليمة وآمنة وتوفير سبل المعيشة مع ضمان حصولهم على الخدمات الصحية والمسكن والغذاء.

وأضاف المطيري أن الجمعية عملت على تعزيز ورفع الطاقة الاستيعابية لقسم الولادة في مستشفى كوكس بازار في بنغلاديش من خلال زيادة عدد الأسرة ومواد التعقيم والتنظيف والمواد الطبية لدعم النازحين الروهينغيا هناك.

وأوضح أن الفريق الميداني اطلع عن كثب على المشاريع المنفذة من الجمعية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري خصوصا في مجال الإيواء والرعاية الصحية في مخيمات اللاجئين ببنغلاديش.

وأشاد المطيري أيضا بالشراكة والتعاون بين الهلال الأحمر الكويتي ونظيره البنغلاديشي مما يعكس الحرص المشترك على عمل الخير ومد يد العون للروهينغيا ويؤكد دور الكويت كمركز عالمي للعمل الإنساني.

وذكر أن الفريق الميداني التقى خلال الزيارة كلا من مدير مستشفى سادار في كوكس بازار واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر القطري للاطلاع على الجهود الإنسانية المقدمة للروهينغيا والمشاريع المنفذة لهم والمشاريع التي ستنفذ لاحقا معبرا عن بالغ الشكر لكل الجهود التي تقوم بها المنظمات الإنسانية هناك.