وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الفلسطينية

22 فبراير، 2023
0 13 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الفلسطينية والذي أسفر عن استشهاد 10 مواطنين فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الجريمة النكراء تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستمرارا لسلسلة الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف تلك الاعتداءات السافرة والعمل على توفير الحماية القانونية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي مبتهلة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

الوسوم
22 فبراير، 2023
0 13 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

جمعية الرحمة الكويتية ترسل قافلة مساعدات لأسر أردنية ولاجئين سوريين وفلسطينيين بالأردن

22 فبراير، 2023

“المواصلات” تصدر طابعا تذكاريا خاصا وتقيم احتفالية جماهيرية بمناسبة الأعياد الوطنية

22 فبراير، 2023

قنصل عام الكويت في شنغهاي يرفع علم دولة الكويت على مقر القنصلية بمناسبة ‫أعياد الكويت الوطنية‬

22 فبراير، 2023

سمو ولي العهد يستقبل المحمد والخالد والنواف

22 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى