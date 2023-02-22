جامعة الدول العربية تدين المجزرة الجديدة لقوات الاحتلال الاسرائيلي في نابلس

دانت جامعة الدول العربية بشدة المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة (نابلس) اليوم الاربعاء التي أدت إلى استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة حوالي نحو 100 أخرين عدد كبير منهم مصاب بجروح خطرة.

وحمل الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي “سلطات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسؤولية عن هذه المجزرة الرهيبة والجريمة النكراء”.

وقال انها “تأتي في سياق التصعيد الاسرائيلي المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني وإمعانا في العدوان على حقوق وأرض الشعب الفلسطيني وذلك باقتحام المدن الفلسطينية واستمرارا لمسلسل هدم البيوت والقتل اليومي بالإستهداف الميداني للابرياء والمدنيين والأطفال وكبار السن والطواقم الطبية والصحفية”.

وحمل أبو علي الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذا العدوان والجرائم على الوضع المتفاقم والمتفجر في الأرض الفلسطينية المحتلة وانعكاساته على الامن والاستقرار في المنطقة.

كما حمل الاحتلال مسؤولية إفشاله لكافة الجهود والمساعي المبذولة لتفادي المزيد من التدهور بوقف مسلسل الاعتداءات والإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي يدينها ويرفضها المجتمع الدولي كما جاء بنص البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي اخيرا.

وقال ابو علي في هذا الإطار “سلطات الاحتلال ردت على ذلك البيان وما تضمنه بهذا العدوان الشرس وهذه المجزرة الدموية وهذا ما يحمل مجلس الامن المسؤولية لترجمة موقفه وإنفاذ قراراته ذات الصلة بوضع حد فوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”.

واكد أن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمارس يوميا بحق الشعب الفلسطيني في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة إنما تضاعف من مسؤوليات هذا المجتمع وهيئاته المعنية للكف عن التعامل بازدواجية المعايير.

وطالب أبو علي بضرورة وضع حد عاجل وفوري لهذه الجرائم ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه وتوفير نظام حماية دولية عاجل لأبناء الشعب الفلسطيني لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه التي كفلتها له كل الشرائع الدولية.