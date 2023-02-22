جمعية الرحمة الكويتية ترسل قافلة مساعدات لأسر أردنية ولاجئين سوريين وفلسطينيين بالأردن

نظمت جمعية (الرحمة) الكويتية اليوم الأربعاء حملة إغاثة صحية ومساعدات عينية لأسر اردنية ولاجئين سوريين وفلسطينيين في الأردن بكلفة اجمالية بلغت 210 الاف دولار.

وقال رئيس وفد الجمعية عبدالله العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان “قافلة الكويت الوطنية رقم (2) تأتي بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت تحت شعار (كويت الرحمة) وشملت توزيع مساعدات (2600 بطانية و1300 سلة غذائية تتضمن مواد رئيسية تكفي الاسرة لمدة ثلاثة أسابيع) نقلتها 12 شاحنة واستفادت منها أسر اردنية وسورية وفلسطينية تعيش في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف ان القافلة شملت أيضا تمويل اجراء عمليات جراحية لخمسين لاجئا سوريا يعيشون في الأردن بمستشفى الكندي في العاصمة عمان.

واكد العجمي اهتمام جمعية الرحمة بالعطاء المستدام وتقديم العون العاجل خلال الكوارث والنكبات وفق الية تنتهجها الجمعية وضوابط وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية في دولة الكويت وضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول التي تقدم فيها المساعدات.

وشدد على أهمية العطاء الكويتي في المساهمة في التخفيف من وطأة الأحوال الجوية والظروف المعيشية على الاسر الأردنية المحتاجة وعلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن مشيدا بعطاء المتبرعين الكويتيين افرادا وشركات.

ويتواصل العون الإنساني الكويتي للأسر المحتاجة في الأردن وللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يعيشون في مختلف مناطق الأردن وازداد هذا النشاط منذ اندلاع الازمة السورية في العام 2011.