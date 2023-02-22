5 نواب يقترحون الإعلان عن الشركات المنفذة للطرق التالفة تفعيلا لمبدأ المحاسبة

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح برغبة بوضع لوحات إعلانية بارزة تحمل اسماء وبيانات الشركات المنفذة للطرق التالفة لردع تكرار مثل تلك المشاكل.

وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب د. حسن جوهر، عبدالله تركي الأنبعي، مهلهل المضف، مهند الساير، عبد الله المضف، ما يلي:

لما كانت الطرق الرئيسية السريعة والشوارع الرئيسية والفرعية تعاني من مشاكل سوء التنفيذ وتطاير الحصى والتشققات الأرضية والحفر على امتداد جميع المحافظات والمناطق في دولة الكويت، وفي مناظر غير حضارية لا تليق بسمعة ومكانة البلاد في مجال الريادة في الانشاءات والبنية التحية، خصوصاً مع تنوع الشركات المنفذة لهذه الأعمال.

ولما كان استمرار هذه المشاكل يتسبب في تعطيل حركة وسلامة السير وإلحاق الأضرار الجسيمة في الممتلكات العامة والمركبات الخاصة وببشاعة لا تعكس أبسط قواعد العمل المهني وجودة التنفيذ بعد تجربة تصل مدتها قرابة القرن من الزمن على تدشين طرق سير المركبات وخبرة تراكمية جديرة بالتطور والارتقاء وليس بالشكل السلبي الذي تشهده دولة الكويت في السنوات الأخيرة.

ولما كانت الشركات المنفذة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سوء الأعمال والصيانة اللازمة لها والتي يفترض أن تكون المرجعية الأولى لسمعتها وجدارتها بتنفيذ أي مشاريع مستقبلية من الخزينة العامة للدولة، إضافة إلى مبدأ الشفافية والمحاسبة التي تقع على عاتق وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق.

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة بشأن ” قيام وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق بوضع لوحات إعلانية بارزة تحمل اسم الشركات المنفذة ورئيس مجلس إداراتها ومهندس المشروع مع صور واضحة للحفر والتشققات الأرضية على مواقع المناطق التالفة في الطرق السريعة والطرقات والشوارع الرئيسية والداخلية وذلك على نفقة تلك الشركات تحميلاً لها لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفي بادرة تعكس روح الإصلاح الإداري وردع تكرار مثل هذه المشاكل”.