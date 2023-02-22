“المواصلات” تصدر طابعا تذكاريا خاصا وتقيم احتفالية جماهيرية بمناسبة الأعياد الوطنية

أعلن وكيل وزارة المواصلات بالتكليف محمد الحيص قيام وزارة المواصلات بإصدار طابع بريدي خاص بمناسبة الأعياد الوطنية وإطلاق احتفالية جماهيرية بعنوان (برج التحرير عز وفخر) والتي ستنطلق من يوم غد الخميس وتستمر حتى 26 فبراير الجاري.

وقال الحيص إن الاحتفالية ستنطلق تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض وذلك في افتتاح الدور ال 150 في برج التحرير مشيرا الى وجود عدة فعاليات مصاحبة للاحتفالية إضافة الى معرض مصور يبرز مظاهر الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وأوضح أن اختيار شعار (برج التحرير عز وفخر) جاء ليتناسب مع هذا المعلم الوطني الحضاري مبينا ان الاحتفالات ستكون على فترتين إذ تمتد الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا إلى 1 ظهرا وتكون مخصصة للوزارات والهيئات الحكومية والدبلوماسية أما الفترة الثانية فستكون من 3 عصرا لغاية 8 مساء ومخصصة لاستقبال الجمهور من المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن احتفالية وزارة المواصلات لهذا العام تميزت بإضافة بعض الموجودات من أجهزة ومعدات قديمة وتاريخية تم استخدامها من قبل الوزارة كما تتضمن الاحتفالية مشاركة عدة جهات منها وزارة الدفاع بالفرقة الموسيقية وجامعة الكويت وفريقها المختص بإطلاق القمر الاصطناعي الكويتي والجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وفريق الأيادي الخضراء البيئي.

وذكر أن الاحتفالية تتضمن كذلك مشاركة فرق شبابية كويتية منها فريق (اكسبو 965) للمعارض التراثية وفريق الطيور الناطقة وفريق السيارات الكلاسيكية إلى جانب مشاركة مجتمعية من قبل جمعية الفيحاء التعاونية وجمعية اليرموك التعاونية وعدد آخر من الجهات.

وأعرب الحيص عن شكره للجنة المنظمة للاحتفالية على دورها في عملية الإشراف والتجهيز والافتتاح واستقبال الجمهور مشيدا بكوادر الوزارة العاملين على إنجاح هذه المناسبة الوطنية.