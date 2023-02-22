قنصل عام الكويت في شنغهاي يرفع علم دولة الكويت على مقر القنصلية بمناسبة ‫أعياد الكويت الوطنية‬

قنصل عام الكويت في شنغهاي يرفع علم دولة الكويت على مقر القنصلية بمناسبة ‫أعياد الكويت الوطنية‬

صرح قنصل عام الكويت في مدينة شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي بمناسبة العيد الوطني الـ 62 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 32 لتحريرها قائلا “بهذه المناسبة الغالية أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم، وإلى حكومة دولة الكويت الرشيدة والشعب الكويتي الكريم، سائلا الله العلي القدير ان يحفظ الكويت من كل سوء ومكروه وان يديم على وطننا وقيادته وشعبه نعم الأمن والرفاه والاستقرار”.

وأضاف الشمالي” انه لا يسعني ودولة الكويت تحتفل بذكرى أعيادها الوطنية الا ان أستذكر تضحيات الآباء والاجداد والشهداء الأبرار، واصرار أبناء الكويت الاوفياء من أجل بناء دولة ذات مكانة وسمعة دولية شامخة الهامة يشهد لها الجميع “.

وانسجاماً مع الحملة الوطنية للاحتفالات لهذا العام، وتحت شعار “عز وفخر” قام القنصل العام مشعل مصطفى الشمالي برفع علم دولة الكويت على مقر القنصلية العامة، تعزيزاً للهوية الوطنية وترسيخاً لأسمى معاني الولاء والانتماء لعلم دولة الكويت التي رسمت الوانه قصة وطن سطرها التاريخ بخطوط من ذهب.

وحول العلاقات الكويتية الصينية، أشار الشمالي الى ” ان العلاقات الكويتية الصينية تسير بخطى ثابتة متميزة يسودها التفاهم والتناغم والرؤى المشتركة في الكثير من المجالات، وان التطلع مستمر لبناء شراكات جديدة مع الصين التي تعود بالفائدة والنفع للبلدين الصديقين”.