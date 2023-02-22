سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء

سمو ولي العهد يستقبل المحمد والخالد والنواف

22 فبراير، 2023
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

كما أجرى سموه حفظه الله اتصالا هاتفيا بسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق.

كما استقبل سموه حفظه الله سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق
سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق
المصدر
كونا
الوسوم
22 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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