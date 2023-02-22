وزير البلدية يفتتح مبنى المجلس البلدي الجديد

افتتح وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل اليوم الأربعاء مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي الجديد مؤكدا أهمية المجلس البلدي كمؤسسة حيوية لها دورها الفعال في المجتمع الكويتي.

وأشاد الوزير المعجل في كلمة له خلال الافتتاح بجهود جميع المهندسين والمهندسات الكويتيين القائمين على تجهيز المبنى متمنيا مزيدا من الأفكار والابتكارات التقدمية التي تعود بالنفع على الشعب الكويتي.

من جانبه أعرب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري في كلمة مماثلة عن شكره للكوادر الوطنية من مهندسين ومهندسات الذين عملوا على تشييد المبنى الجديد وإنجازه.

وتوجه بالتهنئة لكل أعضاء المجلس البلدي والأمانة ليمارسوا عملهم بما يتناسب مع التطلعات الجديدة واتخاذ قرارات تخدم جميع أفراد الشعب من المواطنين.

من ناحيته أعرب نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري عن سعادته في افتتاح مبنى البلدي الجديد الذي يأتي تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

القاعة الرئيسية للمجلس البلدي

وأوضح المطيري أن دور المجلس البلدي فعال منذ 90 عاما ومشهود في اتخاذه القرارات ورسم السياسات سواء كانت عمرانية أو إسكانية وصحية.

وأفاد بأن مبنى البلدي القديم شهد كثيرا من الإنجازات مشددا على دورهم في متابعة كل مايصب في مصلحة الشعب الكويتي من قرارات مهمة وحيوية له في المجتمع.

من جهته قال مدير مشروع مبنى المجلس البلدي الجديد جاسم الشيباني إن تكلفة المشروع نحو 4ر18 مليون دينار كويتي وقيمة عقد التأثيث بلغت 4ر3 مليون دينار والمساحة الكلية للمشروع نحو 77 ألف متر مربع.

وأضاف الشيباني أن المبنى يتكون من المقر الرئيسي للمجلس ومبنى آخر يتكون من عشرة طوابق لمكاتب الموظفين وغرف للاجتماعات والعرض ودور أرضي وسردابين بمساحة تبلغ 7750 مترا مربعا.

وذكر أن المشروع يشمل أيضا مبنى لمواقف السيارات يتكون من ستة طوابق بمساحة 6 آلاف متر مربع إضافة إلى عدة غرف للاجتماعات والعرض ومنطقة خارجية للمساحات التجميلية.

مبنى الامانة العامة للمجلس البلدي الجديد