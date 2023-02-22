الخالد يلتقي الشيخ محمد بن راشد على هامش معرض ومؤتمر آيدكس 2023 في أبوظبي

التقى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الدفاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي.

وقد نقل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله وتمنياتهم لسموه بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة والازدهار.

من اللقاء

كما أعرب الخالد عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على دعوته الكريمة له لزيارة بلده الثاني الإمارات، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو مستمر على مختلف الأصعدة والمجالات مؤكداً على أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق النهضة الشاملة، وفتح آفاق التعاون والتشاور والتنسيق المتبادل بين الجانبين، كما عبر عن خالص شكره وعظيم امتنانه لسموه على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة وتكريم وحسن استقبال.

من اللقاء

وهنأ الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بنجاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023 مؤكداً بأن ما تحصده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من نجاحات عبر تنظيمها لمثل هذه الفعاليات الدولية يعكس حجم إمكانياتها وقدراتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة، مشيداً بحسن الإعداد والتنظيم للمعرض والذي يجسد حجم التطور والمكانة المرموقة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.