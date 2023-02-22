شوق وفهد المرزوق يطلقان التشكيلة الجديدة لماركة Marzook المتخصصة بالحقائب والكافتان

22 فبراير، 2023
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أقام شوق وفهد المرزوق في الأسبوع الماضي احتفال ماركة Marzook المتخصصة في الحقائب و الكافتان ..بإطلاق التشكيله الجديدة لعام 2023 المستوحاة من الثقافة الإسبانية العريقة، وقد سميت هذه المجموعة Yo Soy Yo .. أنا أنا ..والتي ترمز إلى اعتماد المرأة على نفسها في أصعب الأوقات بمساعدة نفسها بنفسها.

وقد كتبت الكلمات لهذه المجموعة بإلهام من المصممة شوق المرزوق وأخرجها فهد المرزوق، وقد حضر هذا الحفل نخبة من المجتمع الذين أعجبوا بقصه الكولكشن والديزاين … إلى جانب حضور سعادة السفير الإسباني ميجيل والذي أثنى على قصة المجموعة وجمالها وتشجيعه للمرأة.

وقد تم تصوير الفيديو لهذه المجموعة في حلبة مصارعة الثيران في إسبانيا، وقد نال إعجاب الكل وكانت نسبة المشاهدة عالية.

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22 فبراير، 2023
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