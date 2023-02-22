بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 46.4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 46.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 4ر46 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7303 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 63ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر95 مليون سهم عبر 8255 صفقة نقدية بقيمة 7ر25 مليون دينار (نحو 8ر77 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر8 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5509 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 4ر45 مليون سهم عبر 2876 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار (نحو 5ر14 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر60 نقطة ليبلغ مستوى 21ر8163 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 73ر0 في المئة من خلال تداول 4ر50 مليون سهم عبر 5379 صفقة بقيمة 8ر20 مليون دينار (نحو 63 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر10 نقطة ليبلغ مستوى 62ر5647 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 19ر0 في المئة من خلال تداول 6ر41 مليون سهم عبر 2505 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 2ر13 مليون دولار).

وكانت شركات (صكوك) و(الإعادة) و(أركان) و(قيوين أ) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(هيومن سوفت) و(زين) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الأولى) و(بترولية) و(الإماراتية) و(حيات كوم) الأكثر انخفاضا.