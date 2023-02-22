الهلال الأحمر: تسيير 12 شاحنة إغاثة إلى تركيا وشمال سوريا لمساندة متضرري الزلزال

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء تسييرها 12 شاحنة محملة بالمساعدات الاغاثية والطبية إلى تركيا وشمال سوريا لمساعدة متضرري الزلزال المدمر الذي خلف آلاف الضحايا والمصابين.

وقالت الأمين العام في الجمعية مها البرجس في تصريح صحفي إن القافلة محملة البطانيات والخيام والأجهزة الكهربائية والبيوت الجاهزة وهي جزء من مساعدات حكومة وشعب الكويت إلى الشعبين التركي والسوري بشمال سوريا.

وأضافت أن المساعدات الكويتية المقدمة تعبر عن وقوف الكويت قلبا وقالبا مع الشعبين التركي والسوري استشعارا لمعاناتهم “وأنها لن تتأخر يوما عن مد يد العون لأشقائها”.

جانب من تجهيز المساعدات لمتضرري الزلزال

وأفادت بأن متطوعي الجمعية سيشرفون على توزيع المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي مبينة أنها ضمن المبادرات الانسانية للجمعية والممولة من أهل الخير والإحسان بدولة الكويت.

وأكدت البرجس أهمية تفاعل وتجاوب المنظمات الدولية مع الأشقاء في تركيا وسوريا لافتة إلى حرص الجمعية على تكثيف جهودها لتقديم كل الدعم والوقوف إلى جانبهم في ظل الأوضاع الانسانية الحالية.

وثمنت الشراكة المستمرة بين الهلال الأحمر الكويتي ونظيره التركي في تنفيذ البرامج الاغاثية والانسانية داخل تركيا في المناطق المتضررة مشيدة بجهود وزارة الخارجية الكويتية وسفارة دولة الكويت في أنقرة بتسهيل مهام البعثة الكويتية وإشرافها على عملية التوزيع.

جانب من تجهيز المساعدات لمتضرري الزلزال