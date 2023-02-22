صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى حاكم عام سانت لوسيا بالعيد الوطني لبلاده

22 فبراير، 2023
0 11 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى فخامة سيريل ايرول تشارلز حاكم عام سانت لوسيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولسانت لوسيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة الى فخامة سيريل ايرول تشارلز حاكم عام سانت لوسيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
22 فبراير، 2023
0 11 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير البلدية يفتتح مبنى المجلس البلدي الجديد

22 فبراير، 2023

الخالد يلتقي الشيخ محمد بن راشد على هامش معرض ومؤتمر آيدكس 2023 في أبوظبي

22 فبراير، 2023

الهلال الأحمر: تسيير 12 شاحنة إغاثة إلى تركيا وشمال سوريا لمساندة متضرري الزلزال

22 فبراير، 2023

إطفاء آبار النفط المشتعلة جراء الغزو العراقي الغاشم.. ملحمة خالدة تجسد عزيمة أهل الكويت

22 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى