سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى حاكم عام سانت لوسيا بالعيد الوطني لبلاده

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى حاكم عام سانت لوسيا بالعيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى فخامة سيريل ايرول تشارلز حاكم عام سانت لوسيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولسانت لوسيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة الى فخامة سيريل ايرول تشارلز حاكم عام سانت لوسيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.