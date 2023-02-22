سفير خادم الحرمين لدى البلاد: ذكرى “يوم التأسيس” تجسد الملاحم التي بذلت لوصول المملكة إلى المصاف الدولية

سفير خادم الحرمين لدى البلاد: ذكرى “يوم التأسيس” تجسد الملاحم التي بذلت لوصول المملكة إلى المصاف الدولية

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود أن ذكرى تأسيس الدولة السعودية (يوم التأسيس) تجسد الاعتزاز بالجذور الراسخة والارتباط الوثيق بين المواطنين مع قادتهم وبما قاموا به من ملاحم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لهذا الوطن والسعي للوصول به إلى أعلى المراتب والمصاف الدولية.

وقال الأمير سلطان بن سعد في بيان صحفي اليوم الاربعاء بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية ‏ان المملكة ومنذ انطلاقها قبل نحو ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود حين أسس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية في منتصف عام 1139 هجرية الموافق 22 فبراير 1727 ميلادية وهي قائمة على تطبيق مبادئ الإسلام الصحيح وإقامة الأمن واستقراره والتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما من حجاج ومعتمرين.

واكد انها كانت ومازالت أولوية قصوى لدى حكام المملكة على مر العهود وصولا إلى اليوم باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الامير محمد بن سلمان.

وأضاف انه لما يمثل هذا اليوم من أهمية كبرى لدى جميع المواطنين السعوديين فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في العام الماضي أمره الكريم باعتباره ذكرى لتأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس) ‏وأن يصبح إجازة رسمية.

ولفت الى ما تشهده المملكة اليوم من نهضة تنموية شاملة في ظل رؤية ولي العهد الامير محمد بن سلمان التي تضمنت العديد من المشاريع المختلفة ومن ضمنها (مشروع بوابة الدرعية) نظرا لما تزخر به من مقومات تاريخية وتراثية وثقافية وما يقع فيها من معالم تاريخية واثرية أبرزها حي الطريف التاريخي الذي صنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ليكون موقعا للتراث العالمي.