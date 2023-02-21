من تظاهرات الممرضين في بريطانيا

الممرضون البريطانيون يعلّقون الإضراب بعد موافقة الحكومة على التفاوض

21 فبراير، 2023
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أعلن الممرّضون البريطانيون الثلاثاء تعليق حركتهم الإضرابية بعدما وافقت الحكومة على التفاوض مع النقابات التي تطالب بأجور أعلى وظروف عمل أفضل.

وفي بيان مشترك، أعلنت الكلية الملكية للتمريض (النقابة الرئيسية) ووزارة الصحة البريطانية “أنهما اتفقتا على الانخراط في مناقشات مكثفة”.

وبحسب البيان، ستتناول هذه المفاوضات “الأجور والظروف والإصلاحات لزيادة الإنتاجية” مضيفا أنه من المقرر أن يجتمع وزير الصحة ستيف باركلي مع مسؤولين من النقابة الأربعاء.

وتابع أنه “في غضون ذلك، ستعلّق النقابة الإضرابات”.

ويأتي هذا الإعلان فيما بدا أن تحرك الممرّضين أصبح أكثر حدة مع إضراب كان مقررا اعتبارا من الأول من آذار/مارس لمدة 48 ساعة من دون انقطاع.

ويطالب الممرضون بزيادات في الرواتب للعام الحالي (2023/2022) لكن الحكومة كانت قد أعربت عن استعدادها للتفاوض من أجل العام المقبل، قائلة إنها “لا يمكنها تحمل” تلك الزيادات التي تطالب بها النقابات.

ومطلع شباط/فبراير، قرر الممرضون والمسعفون الإضراب معا، في أكبر تعبئة في تاريخ النظام الصحي البريطاني.

وبدأ موظفو النظام الصحي الوطني (NHS) سلسلة من الإضرابات الواسعة في كانون الأول/ديسمبر، في وقت تجاوز التضخم نسبة 10 % في المملكة المتحدة.

ويقول الممرضون إن رواتبهم لا تتماشى مع ارتفاع التضخم الذي شهدته البلاد في العقد الأخير، إذ يعجزون عن تسديد فواتيرهم وسط ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والسكن.

المصدر
أ ف ب
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21 فبراير، 2023
0 7 دقيقة واحدة

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