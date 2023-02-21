وزير الخارجية الإيطالي: من المستحيل عمليا تزويد أوكرانيا بمقاتلات إيطالية

اعتبر وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء أن امكانية تزويد أوكرانيا بمقاتلات إيطالية “مستحيلة عمليا” مشيرا إلى الاعداد لاقرار بيان تضامن مع كييف في الأمم المتحدة من أجل السلام.

وقال تاياني في مقابلة نشرتها وزارة الخارجية قبيل توجهه للمشاركة في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى الأولى للحرب في أوكرانيا إن مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا ليس موضع جدال “فقد أقررنا حزمة التسليح السادسة ويجري الآن الانتهاء من إرسال المعدات وكذلك نظام الدفاع الجوي (سامب-تي) خلال أسابيع قليلة”.

وحول تزويد أوكرانيا بمقاتلات إيطالية أوضح الوزير أن الموضوع لم يطرح بعد لافتا إلى أنه في حال طرحه سيتعين التنسيق مع الحلفاء وفهم نوع الطائرات التي سيرسلونها إذ لا معنى لإرسال نماذج مختلفة من المقاتلات.

وفيما لفت كذلك إلى “مشكلة تدريب الطيارين” أردف بالقول “باختصار يبدو لي أنه من المستحيل عمليا إرسال مقاتلات إيطالية” الى أوكرانيا.

وبشأن مشكلة نقص الذخائر التي أثارها الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمام مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل أمس الاثنين أشار الى انه يجري تقييم إمكانية اعتماد مشتريات مشتركة على المستوى الأوروبي على غرار لقاحات (كورونا) مؤكدا أن ايطاليا من جانبها ستفعل ما بوسعها بشأن الطاقة الإنتاجية للصناعة الإيطالية.

وفي سياق متصل أكد تاياني أن زيارتي الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس ثم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الى كييف اليوم تتمتعان بأهمية كبيرة إذ أن ذلك يظهر وحدة الغرب وحلف شمالي الأطلسي في الدفاع عن استقلال أوكرانيا.

وتوقع أن يتم خلال لقاء ميلوني مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “مناقشة بيان تضامن مع أوكرانيا يرمي إلى السلام اذ أننا لا نزال مقتنعين بأن أفضل طريقة لتحقيق السلام هي دعم الأوكرانيين كي يتمكنوا من الجلوس على طاولة المفاوضات على قدم المساواة”.

وشدد على انه “إذا أردنا تحقيق السلام يجب أن نضمن بقاء أوكرانيا مستقلة والدفاع عن أراضيها وإلا لا يمكن بناء اتفاق لكن مع ذلك فإننا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سوف نقدم ونقر وثيقة نأمل أن تكون دفعة نحو السلام”.

وبخصوص الدور الذي تحاول الصين القيام به قال وزير الخارجية الايطالي “اننا ننتظر أن نرى مقترحهم المكون من 12 نقطة الذي أعلنوا عنه” معربا عن الأمل “بأن تعطي زيارة رئيس الدبلوماسية الصيني وانغ يي القادمة إلى موسكو إشارة إلى أن الصينيين يريدون حقا ممارسة الضغط على الروس من أجل الوصول إلى طريق السلام”.