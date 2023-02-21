وكيل الحرس الوطني يشيد بمستوى خريجي دورة الصاعقة التأسيسية في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه

وكيل الحرس الوطني يشيد بمستوى خريجي دورة الصاعقة التأسيسية في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه

أشاد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم الثلاثاء بالمستوى المتميز لخريجي دورة الصاعقة التأسيسية المشتركة والروح القتالية العالية واستعدادهم لبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره مؤكدا انهم ركيزة أساسية في حماية مقدرات الوطن.

وقال (الحرس) في بيان صحفي انه تم تخريج الدورة بمشاركة من منتسبي الجيش ووزارة الداخلية برعاية نائب رئيس (الحرس) الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح وبحضور وكيل (الحرس) الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط في (الحرس) ووزارتي الدفاع والداخلية.

ونقل وكيل (الحرس) خلال كلمة القاها للخريجين تحيات رئيس (الحرس) سمو الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس (الحرس) الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح.

خريجو دورة الصاعقة التأسيسية المشتركة من منتسبي الجيش الكويتي ووزارة الداخلية

وأكد أهمية مشاركة زملاء السلاح من الجيش والشرطة مع إخوانهم في (الحرس) لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل التدريبي بفضل روح المنافسة والحرص على التفوق والتمثيل المشرف للجهات العسكرية.

وقال أن الحرس الوطني ومن خلال الوثيقة التوجيهية 2025 (حماية وسند) يولي أهمية كبيرة للتدريب النوعي والتخصصي بالاستفادة من بروتوكولات ومذكرات التعاون مع المؤسسات الأمنية المتطورة لمواكبة أحدث المستجدات في العلم العسكري وتزويد الوحدات العسكرية والأمنية بأحدث الأسلحة والمعدات.

وأعرب وكيل (الحرس) عن شكره وتقديره للقائمين على الدورة من مدربين ومشرفين لما بذلوه من جهود أسفرت عن هذه المستويات المتميزة للمشاركين في الدورة.

ومن جانبه قدم قائد كتيبة العمليات الخاصة العقيد الركن ناصر مظهور إيجازا عن المراحل التدريبية لدورة الصاعقة التأسيسية والتي اشتملت على تمارين متقدمة لرفع اللياقة البدنية واكتساب المهارات الفردية والقدرة على تحمل ومواجهة الصعاب باختلاف مناطق التدريب مع مواد عسكرية متنوعة شملها برنامج الدورة.

وذكر البيان ان الحفل بدأ بعروض قتالية لرجال الصاعقة المشاركين أظهروا خلالها مهارات فائقة في عمليات الاقتحام والاشتباك الجماعي والقتال المتلاحم معززين بالثقة بالنفس والتصميم على تجاوز المعضلات والعمل بروح الفريق الواحد بين رجال الجيش والداخلية والحرس الوطني.