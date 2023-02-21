بايدن: بوتين ظن أنه “قوي” لكنه اصطدم “إرادة أميركية حديدية”

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أمام حشد تجمع أمام القلعة الملكية في وارسو إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ظن أنه “قوي” لكنه اصطدم بـ”إرادة أميركية حديدية”.

وفي الخطاب الذي ألقاه قبيل حلول الذكرى السنوية الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قال الرئيس الأميركي إن بوتين “اعتقد أن الاستبداديين مثله أقوياء وأن قادة الديموقراطيات ضعفاء لكنّه اصطدم بالإرادة الحديد للولايات المتحدة ولدول من كل الأصقاع رفضت القبول بعالم يحكمه الخوف”.

وأكد بايدن إن “أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارا لروسيا “.

وأضاف بايدن متوجّها إلى حشود اجتمعت أمام القلعة الملكية في وارسو “إن ديكتاتورا عازما على إعادة بناء إمبراطورية لن يتمكن أبدا من إرضاخ شعب تواق للحرية، والوحشية لن تسحق أبدا إرادة الأحرار. أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارا لروسيا”.