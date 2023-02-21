أمين عام الجامعة العربية يرحب ببيان لمجلس الأمن يدين الاستيطان

رحب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء بالبيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن أمس الاثنين بالإجماع بإدانة النشاط الاستيطاني للاحتلال واعتباره يشكل تهديدا خطيرا على إمكانية تطبيق حل الدولتين على أساس حدود 1967.

وأوضح أبو الغيط في بيان أن بيان مجلس الأمن عكس الإجماع الدولي الرافض للتوجهات والسياسات الخطيرة التي تباشرها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ذات النزعة اليمينية المتطرفة وبخاصة لهجة شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية والإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أن هذه السياسات تقوض فعليا إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967.

ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الدفاع عن حل الدولتين والتسوية السلمية في مواجهة سياسات الاحتلال التي تهدد بتفجير الوضع في الأراضي المحتلة.

وقال إن الرسالة الصادرة عن مجلس الأمن بالإجماع وما سبقها من بيانات للدول الغربية تنتقد النشاط الاستيطاني الذي تباشره حكومة الاحتلال يعكس ما يستشعره العالم من خطورة توجهات حكومة اليمين الإسرائيلي مؤكدا ضرورة مواصلة هذه الضغوط من جانب المجتمع الدولي وكافة القوى المحبة للسلام والمعنية باستقرار المنطقة والعالم.

وأعرب مجلس الأمن أمس الاثنين عن “بالغ القلق والاستياء” إزاء إعلان الاحتلال الإسرائيلي في 12 فبراير الجاري عزمه المضي في أعمال بناء المستوطنات وتوسيعها و”إضفاء الشرعية” على البؤر الاستيطانية.