“التقدم العلمي للنشر” تطلق “باص العلوم” لإثراء الثقافة العلمية لدى الطلبة

أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للنشر اليوم الثلاثاء (باص العلوم) الذي يستهدف إثراء الثقافة العلمية لدى الطلبة وتشجيعهم على الإقبال على العلوم والشغف بالتعلم تزامنا مع احتفاء البلاد بالذكرى الـ62 لليوم الوطني والذكرى الـ32 التحرير.

وقالت نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة ليلى الموسوي في تصريح صحفي إن المؤسسة سعت لتطوير مفهوم (باص العلوم) بحيث يقدم للأطفال والناشئة تجربة فريدة في رحلة مرحة يتعلمون فيها مبادئ العلوم والهندسة والفنون الرياضيات عبر قراءة الكتب العلمية المصورة الممزوجة بالأنشطة والتطبيق العملي باستخدام مهارات الثورة الصناعية الرابعة من برمجة وطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأضافت الموسوي أن (باص العلوم) سيقدم في زياراته الميدانية سلسلة من الدروس والأنشطة المصممة خصيصا لتعزيز القراءة عموما إضافة إلى استثمار شغف الطلبة بالتساؤلات المتنوعة والتحفيز على الإقبال على العلوم وقراءة الكتب العلمية.

وأوضحت إن (باص العلوم) مخصص لزيارة المدارس بجميع محافظات الكويت بحيث يقدم للطلبة تطبيقات عملية لشرح المبادئ العلمية الواردة في المناهج المعتمدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة كما يهدف إلى تثقيف الطلبة بالمسارات المهنية فيتيح لهم استكشاف طبيعة العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب من خلال التعرف على أدوار العلماء والمهندسين والأطباء عبر مجموعة من الأنشطة العملية المرحة.

وأكدت أنها رحلة متصلة لإذكاء جذوة الشغف بالعلوم وإشعال حماسة الأطفال والناشئة بالعلوم كما هي شراكة مجتمعية يتعاضد فيها الجميع لإيصال العلوم “في إطار جذاب” إلى كل مدرسة في الكويت.

ودعت معلمي ومعلمات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة الذين يبحثون عن أنشطة ممتعة وتعليمية لطلبتهم إلى التسجيل في موقع الباص على رابط QR code المرفق لتنسيق زيارة الباص إلى مدارسهم.