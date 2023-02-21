وزير الاسكان: ضرورة تسريع وتيرة الأعمال في “المطلاع” لتوفير الخدمات الرئيسية للمواطنين

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي ضرورة تسريع وتيرة الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر في مدينة المطلاع السكنية تمهيدا لتوفير الخدمات الرئيسية للمواطنين مع قرب انتهاء نسبة كبيرة منهم من أعمال التشطبيات النهائية للقسائم.

وقال العجمي في كلمة خلال تفقده لعدد من مواقع المباني العامة في مدينة المطلاع اليوم الثلاثاء إنه من الضروري التأكد من جودة تنفيذ الأعمال والبنية التحتية وتشطيب المباني العامة لتفادي أي مشكلات مستقبلية.

وشدد على أهمية التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للالتزام بتشغيل التيار الكهربائي للمباني العامة في الوقت المحدد وتسليمها للجهات المستفيدة لتشغيلها وتمكين المواطنين من الاستفادة منها.

واطلع الوزير خلال الجولة على أعمال البنية التحتية والأنفاق والطرق الرئيسية والفرعية كما تفقد إحدى محطات الضخ الواقعة بأحد الطرق الرئيسية بالمدينة.

كما اطلع على مجموعة من المباني العامة ومنها مركز صحي تخصصي واحد خزانات الترشيح وبعض محطات الكهرباء المنجزة في الضواحي السكنية التي بدأ فيها المواطنون عملية بناء قسائمهم السكنية.