وزير الخارجية الأمريكي: قرار موسكو تعليق العمل بمعاهدة “ستارت 3” مؤسف وغير مسؤول

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرار موسكو تعليق العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المعروفة باسم (ستارت 3) اليوم الثلاثاء ب”المؤسف للغاية وغير المسؤول”

وقال بلينكن في تصريحات للصحفيين من العاصمة اليونانية أثينا “سنراقب عن كثب ما ستقدم عليه روسيا إذ سنعمل بالتأكيد على ضمان أمن بلادنا وحلفائنا في جميع الأحوال”.

وأضاف أن “الإدارة الأمريكية في ظل الرئيس جو بايدن مددت العمل بالمعاهدة لما له من منافع أمنية ليس للولايات المتحدة فحسب ولكن لروسيا أيضا وهذا ما يؤكد التصرف غير المسؤول الذي أقدمت عليه موسكو اليوم”.

وأكد في الوقت نفسه استعداد الولايات المتحدة بحث قضية الحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا في أي وقت بغض النظر عما يحدث في العالم او وضع علاقتنا.

وشدد في هذا السياق على “أهمية مواصلة التصرف بمسؤولية فيما يتعلق بقضية الأسلحة الاستراتيجية وهو ما يتوقعه العالم منا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق اليوم تجميد العمل بمعاهدة الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة مع الولايات المتحدة في براغ عام 2010.