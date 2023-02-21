بلدية الكويت: فريق رقابي لرصد أي قصور بعمل شركات التنظيف ورفع مستوى النظافة العامة

أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الثلاثاء تشكيل فريق رقابي لرفع مستوى النظافة العامة ويقوم برصد الظواهر والافعال السلبية واتخاذ الاجراءات بشأن معالجتها.

وأشار المنفوحي في بيان صحفي إلى أهمية رصد المخالفات ومتابعة مستوى النظافة بكافة المناطق الخاضعة لاشراف بلدية الكويت وتحديد اوجه الخلل والقصور ومدى استجابة المعنيين في معالجتها بهدف تحسين مستوى النظافة.

وبين أنه اسند للفريق الرقابي المشكل عددا من المهام والاختصاصات أبرزها رصد أي خلل وقصور جراء عمل شركات التنظيف في تنفيذ عقود النظافة وايضا الوحدات الادارية المشرفة على تنفيذها.

وبين أن القرار كلف الفريق بتقييم مستوى النظافة في المحافظات والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن ومواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الاعلام.

وذكر أنه تم تكليف الفريق باقتراح الخطط ووضع الاليات المناسبة للحد من الظواهر والافعال السلبية التي تخالف القوانين واللوائح الخاصة بالنظافة العامة واقتراح الضوابط اللازمة لمتابعة أعمال القائمين على التفتيش والرقابة في مجال النظافة وقياس انجازات كل مفتش نظافة ووضع الالية المناسبة في إعادة النظر في المزايا المالية بحق من يثبت تقاعسه عن أداء عمله.