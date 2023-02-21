وزارة المالية تتسلم مجمع “المثنى” من بيت التمويل الكويتي

علنت وزارة المالية اليوم عن تسلمها عقار مجمع المثنى بناءً على حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022 لصالح وزارة المالية بإلزام بيت التمويل الكويتي بإخلاء عقار المثنى وتسليمه لوزارة المالية.

وتم التوقيع على محضر استلام عقار المثنى من بيت التمويل الكويتي من قبل وكيل وزارة المالية السيدة/ أسيل السعد المنيفي، وعن بيت التمويل الكويتي وقع السيد/ فواز مناور العنزي نائب مدير عام المجموعة القانونية وأمين سر مجلس الإدارة.

وأفادت المنيفي أن الوزارة قامت بمخاطبة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لطرح المشروع في مزايدة عامة وفقا للقانون رقم 116 لسنة 2014.