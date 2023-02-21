الهلال الأحمر: نعمل على قدم وساق لتلبية احتياجات المتضررين جراء الزلزال في تركيا وسوريا

قالت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء إنها تعمل على قدم وساق لتلبية احتياجات المتضررين جراء الزلزال في تركيا أو شمال سوريا مشيرة إلى أنها قدمت مختلف أوجه الدعم والمساندة لتوفير احتياجاتهم أولا بأول.

وأوضحت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن الجمعية تكثف جهودها الإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين جراء الزلزال بالتعاون مع الجهات المعنية سواء في الكويت وتركيا لافتة إلى أنه تم توزيع الخيام والمواد الغذائية ومولدات الكهرباء والوجبات الساخنة على المتضررين.

وأضافت البرجس أن الجمعية وزعت مساعدات لآلاف الأسر منذ وقوع الزلزال مبينة أن الفريق الميداني للجمعية لا يزال هناك منذ وقوع الزلزال ويواصل تقديم المساعدات بناء على الاحتياجات التي تم رصدها.

وذكرت أنه تم تنسيق جهود الإغاثة الميدانية مع الشركاء سواء في وزارة الخارجية الكويتية وسفارة دولة الكويت لدى انقرة والهلال الأحمر التركي بصورة مكنت الجمعية من أداء دورها والوصول إلى المتضررين في مناطقهم وتوفير مستلزماتهم الضرورية والاطلاع على احتياجاتهم خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال والنساء.

الهلال الاحمر الكويتي يكثف جهوده الاغاثية لتخفيف معاناة المتضررين جراء الزلزال في تركيا وشمال سوريا

وأفادت بأن جهود الجمعية الإغاثية وتوزيع المساعدات والوجبات اليومية ستتواصل سواء في تركيا في غازي عنتاب ومدينة كلس جنوب تركيا وفي القرى التركية وفي شمال سوريا ايضا موضحة أن المواد الاغاثية والصحية والطبية جاءت في الوقت المناسب وسط معاناتهم وحاجتهم الماسة لمختلف المساعدات.

وأعربت عن بالغ الشكر والتقدير للمتبرعين سواء من المواطنين والشركات والبنوك التي لا تألو جهدا في دعم جهود الجمعية الانسانية متوجهة في الوقت ذاته ببالغ الشكر والتقدير لوزارة الخارجية وسفارة الكويت لدى انقرة للاطمئنان على الفريق التطوعي للجمعية ومتابعة أحواله بشكل يومي.

وأشارات البرجس الى أن الجمعية تستقبل التبرعات المادية من خلال (الأون لاين) عبر الدخول إلى موقع الجمعية الإلكتروني أو من خلال زيارة مقر الجمعية في الفترة الصباحية لاستقبال التبرعات.

جانب من توزيع المساعدات