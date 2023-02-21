الشيخة نعيمة الأحمد تشيد بدور المرأة الكويتية في مختلف القطاعات

أشادت الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء بدور المرأة الكويتية من خلال مشاركتها في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبتها لكافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

جاء ذلك في تصريح للشيخة نعيمة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش افتتاح القمة العالمية للمرأة 2023 في أبوظبي لمناقشة القضايا والتحديات التي تهم المرأة وتعزز دورها في عملية التنمية المجتمعية.

وأعربت الشيخة نعيمة عن “سعادتها كضيفة ممثلة للمرأة الكويتية في القمة حول دور المرأة وإنجازاتها في الاصعدة كافة سواء في دولة الكويت أو دولة الامارات ودورها في العالم كله”.

وأضافت “ليس بغريب على الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الامارات) رعايتها لهذه القمة فهي الداعم الأساسي للمرأة الإماراتية” متمنية استضافة دولة الكويت لهذه القمة العالمية قريبا.

وتستمر القمة العالمية للمرأة حتى يوم غد الأربعاء بمشاركة نسائية من مختلف دول العالم تحت عنوان “دور القيادات النسائية في بناء السلام والاندماج الاجتماعي وصنع الازدهار”.

شعار القمة العالمية للمرأة