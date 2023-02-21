بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 7.4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 7.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 4ر7 نقطة ليبلغ مستوى 27ر7350 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر0 في المئة.

وتم تداول 100 مليون سهم عبر 8124 صفقة نقدية بقيمة 8ر30 مليون دينار (نحو 3ر93 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر28 نقطة ليبلغ مستوى 10ر5518 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 52ر0 في المئة من خلال تداول 4ر37 مليون سهم عبر 2757 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 83ر0 نقطة ليبلغ مستوى 61ر8223 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر0 في المئة من خلال تداول 5ر62 مليون سهم عبر 5367 صفقة بقيمة 4ر24 مليون دينار (نحو 9ر73 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر45 نقطة ليبلغ مستوى 42ر5658 نقطة بنسبة انخفاض 81ر0 بلغت في المئة من خلال تداول 7ر30 مليون سهم عبر 2150 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 مليون دينار (نحو 5ر17 مليون دولار).

وكانت شركات (الإنماء) و(كامكو) و(المصالح ع) و(ميدان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(زين) و(أجيليتي) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (صلبوخ) و(بيت الطاقة) و(إنوفست) و(ساحل) الأكثر انخفاضا.