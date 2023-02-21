رئيس دولة الإمارات يلتقي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع على هامش معرض آيدكس 2023

رئيس دولة الإمارات يلتقي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع على هامش معرض آيدكس 2023

21 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي.

وقال بيان صحفي لوزارة الدفاع الكويتية ان الشيخ طلال الخالد نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما إلى أخيهما رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار.

وذكر البيان انه رافق الشيخ طلال الخالد خلال اللقاء وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والخدمات المساعدة الشيخ حمود مبارك الصباح والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة لدى الإمارات الشيخ صباح ناصر الصباح ورئيس المكتب العسكري الكويتي اللواء الركن محمد الكندري.

رئيس دولة الإمارات يلتقي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع على هامش معرض آيدكس 2023
المصدر
كونا
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21 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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