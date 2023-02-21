سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا سموه رعاه الله بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات وبصورة عززت من مكانتها المرموقة لدى المجتمع الدولي.

معربا سموه حفظه الله عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية الحميمة التي تجمع الأسرتين الكريمتين وديمومتها على تعاقب الأزمان وعن الثناء على الأواصر الوثقى التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق وشعبه الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه رعاه الله خالص تهانيه بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا سموه حفظه الله بالمسيرة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ومبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للبلد الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.