الاتحاد الأوروبي يقدم دعما ماليا للقوات المسلحة الأردنية

أعلن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن تقديم دعم بقيمة سبعة ملايين يورو (5ر7 ملايين دولار أمريكي) للقوات المسلحة الأردنية.

وذكر المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع له أن هذا الدعم الذي يأتي في إطار مشروع السلام الأوروبي سيعزز قدرات القوات المسلحة الأردنية لضمان الأمن والاستقرار في الأردن من خلال تطوير خدماتها الطبية العسكرية وألوية المهندسين والوحدات العملياتية التشغيلية المسؤولة عن تأمين الحدود الأردنية.

وأضاف البيان أن هذا “التطوير سيساعد على حماية المدنيين الأردنيين بشكل أفضل في الأزمات وحالات الطوارئ”.

من جانبه قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين إن “قرار اليوم يؤكد أن بإمكان الأردن أن يستمر في الاعتماد على صداقة المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودعمها” مضيفا أن “الاتحاد الأوروبي شريك قوي ومخلص للأردن”.

وأشار إلى أن مشروع السلام الأوروبي تأسس في مارس 2021 لدعم الشركاء في جميع أنحاء العالم في مجالات الجيش والدفاع ومنع الصراعات والحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.