درون

“الداخلية”: إيقاف استخدام طائرات “الدرون” على امتداد شارع الخليج العربي وبالقرب من منطقة أبراج الكويت والجزيرة الخضراء

اعتباراً من اليوم الاثنين 2/20 وحتى يوم الأربعاء 3/1

20 فبراير، 2023
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ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه نظراً لتقديم عروض جوية بطائرات مسيرة (درون) بالقرب من محيط أبراج الكويت والجزيرة الخضراء فقد تقرر إيقاف استخدام طائرات التصوير الجوي (الدرون على امتداد شارع الخليج العربي وبالقرب من منطقة أبراج الكويت والجزيرة الخضراء، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 2023/2/20 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2023/3/1.

وأهابت الادارة بالجميع الالتزام بالقرار وذلك حرصاً على عدم تداخل موجات طائرات العرض الجوي مع الطائرات الأخرى والتي قد تتسبب في سقوطها وإصابة من يكون في مداها ويؤثر سلبًا على جودة وأداء العرض.

المصدر
وزارة الداخلية
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20 فبراير، 2023
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