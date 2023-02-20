صورة أرشيفية

استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في نابلس

20 فبراير، 2023
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم (بلاطة) للاجئين شرق (نابلس) في الثامن من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الفتى ويدعى منتصر شوا (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابته قبل نحو أسبوعين برصاص قوات الاحتلال في مخيم (بلاطة) حيث اخترقت رصاصة من النوع الحي رأسه.

يذكر أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري ارتفع إلى 50 شخصا بينهم 12 طفلا وامرأة مسنة إضافة إلى أسير في سجون الاحتلال.

المصدر
وكالات
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20 فبراير، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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