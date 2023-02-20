الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أمين “مجلس التعاون” يؤكد أهمية توطيد آفاق العلاقات المشتركة في مجالات تعزيز الأمن الغذائي

20 فبراير، 2023
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أهمية توطيد آفاق العلاقات والشراكات الاستراتيجية المشتركة في مجالات تعزيز الأمن الغذائي.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء البديوي والمدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايدوليت في مقر الأمانة بالرياض اليوم الاثنين.

وذكرت الأمانة أنه تم خلال اللقاء مناقشة موضوعات عدة أبرزها استعراض آفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومتابعة مستجدات مذكرة تفاهم موقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في سبتمبر الماضي بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى أن بايدوليت قدم للبديوي التهنئة بمناسبة توليه مهام عمله أمينا عاما لمجلس التعاون متمنيا له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته.

المصدر
كونا
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20 فبراير، 2023
0 19 أقل من دقيقة

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