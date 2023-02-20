الرئيس السوري يجري زيارة عمل إلى سلطنة عمان التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق

قالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن الرئيس السوري بشار الأسد أجرى زيارة عمل إلى سلطنة عمان التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق.

من جانبها قالت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم بن طارق عقد جلسة محادثات رسمية مع الرئيس السوري بشار الأسد في قصر البركة العامر، أعرب فيها السلطان هيثم عن تعازيه ومواساته الصادقة للرئيسِ السوري وللشعب السُّوري الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده وجمهورية تركيا.

وأكد السلطان هيثم على مواصلة سلطنة عُمان دعم أشقائها لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

من جانبه عبر الرئيس السوري عن بالغ شكره للسلطان وللحكومةِ والشعب العماني على تضامنهم ووقفتهم مع الجمهورية العربيّة السورية، معربًا عن تقديره لجهود الإغاثة العمانية التي أسهمت في التخفيف من آثار الزلزال.

واستعرض السُلطان هيثم والرئيس السوري خلال الجلسة مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الرامية لتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

بعد ذلك عقد السلطان هيثم بن طارق والرئيس الضيف لقاء اقتصر عليهما.