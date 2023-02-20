مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 20/2/2023 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان بما يلي:

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما في مستهل اجتماعه بنتائج مشاركة سموه في القمة العالمية للحكومات التي استضافتها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخرا وعلى الموضوعات التي تمت مناقشتها في القمة.

كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بفحوى اللقاءات التي تمت بين سموه وقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تركزت على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وتلك الدول في كافة المجالات إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانب آخر وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وفي إطار الدور الإنساني لدولة الكويت لمساعدة وإعانة المتضررين من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا أحاطت وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي جاسم البغلي مجلس الوزراء علما بنجاح الحملة الوطنية (الكويت بجانبكم) لإغاثة ومساعدة متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسوريا مشيرة إلى أن الحصيلة النهائية للحملة الوطنية (الكويت بجانبكم) بلغت نحو 000ر700ر20 مليون دينار كويتي (عشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار كويتي) والتي تم تنظيمها عبر البث المباشر لتلفزيون دولة الكويت مشيدة بمساهمة الجميع بهذه الحملة الوطنية والتي جاءت لتعبر عن تضامن دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع الشعبين التركي والسوري والمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من الزلزال المدمر.

كما أحاطت وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة بنتائج زيارتها إلى تركيا للاشراف على الحملة الإغاثية التي شاركت فيها الجمعيات الخيرية الكويتية وإيصال مواد الإغاثة إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية.

وفي إطار اهتمام الحكومة بتطوير المشاريع السياحية في دولة الكويت قدم رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية محمد السقاف والرئيس التنفيذي للشركة فاضل الدوسري عرضا مرئيا حول آخر المستجدات لمشروع إعادة تطوير وتجميل الواجهة البحرية وأثنى مجلس الوزراء على جهود القائمين على هذا المشروع وأكد على ضرورة سرعة المضي في استكمال الإجراءات اللازمة لهذا المشروع.

وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للتقارير الواردة إليه بشأن المشاريع الإسكانية استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار محمد العجمي ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف ناصر عادل خريبط وعددا من مسؤولي المؤسسة عرضا مرئيا حول الملف الإسكاني الذي يهدف إلى استدامة منظومة الرعاية السكنية.

وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني والمؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تهدف إلى وضع الحلول المناسبة بهذا الشأن.

وبمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى الشعب السعودي الشقيق مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي خطتها المملكة نحو آفاق التقدم والإزدهار ومنوها بما يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من أواصر أخوية حميمة سائلين المولى عز وجل المزيد من العز والرخاء للمملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله.