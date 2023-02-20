مجلس الأمن الدولي يعتبر المستوطنات “عقبة” أمام السلام

ندد مجلس الأمن الدولي الاثنين في بيان بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا إن المستوطنات “عقبة” أمام السلام.

واعتبر المجلس في هذا البيان الصادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه الخمسة عشر والذي لا يعتبر ملزما، أن “استمرار النشاط الاستيطاني يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر”.

كما أكد “معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية و+إضفاء الشرعية+ على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين”.

واعرب عن “قلقه العميق وتفاجئه” باعلان الاحتلال إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وزعت الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدين “كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات وإجراءات الاحتلال المتعلقة بالمستوطنات”، ويدعو إلى “سحبها الفوري”.

وطالب النص الاحتلال “بوقف فوري وكامل لنشاطاتها الاستيطانية في الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض في المجلس. وشجبت وزارة الخارجية الاميركية قرارا “قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين”.

لكن واشنطن نددت في الوقت نفسه بالإعلان المتصل بالمستوطنات التسع.

وقال مصدر دبلوماسي إن مشروع القرار سحب بعد محادثات بين الفلسطينيين والأميركيين.

في كانون الاول/ديسمبر 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979 ، دعا مجلس الأمن الاحتلال إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت عند صدور هذا القرار قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الأسبق باراك أوباما الى الرئيس السابق دونالد ترامب، علما بأن واشنطن كانت دعمت دائما الاحتلال في هذا الملف الحساس.