وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة يشارك في إفتتاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس” 2023 في أبوظبي

شارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الإثنين في فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023 والذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 20 ولغاية 24 من شهر فبراير الجاري. وتأتي مشاركة الخالد تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الدفاع.

وقد أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة خلال إفتتاح المعرض بالجهود المتميزة والاستعدادات الكبيرة والقدرات المتفوقة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافة مثل هذا الفعاليات الدولية، والتي تهتم بقطاع الصناعات الدفاعية وعرض آخر التطورات والابتكارات في هذا المجال من خلال مشاركة أبرز الخبراء وكبرى الشركات المتخصصة، وهو ما يعكس بدوره انفتاح الأمارات على العالم وحجم ما تمتلكه من إمكانيات فنية وكفاءات بشرية، قادرة على تنظيم وإدارة وإنجاح مثل هذه المعارض والمؤتمرات والتي يشعر معها كل مواطنٍ خليجي بالفخر والاعتزاز في ظل الجهود والقيادة الحكيمة والرؤية السديدة ومسيرة الخير المباركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم.

من مشاركة وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة في المؤتمر

كما أكد الشيخ طلال الخالد على أن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي يتيح الفرصة للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الشركات المتخصصة من تقنيات وإمكانيات في مجال تصنيع المعدات والآليات العسكرية الحديثة، مضيفاً بأن مثل هذه المعارض والمؤتمرات تعد فرصةً لتبادل الخبرات العلمية والرؤية الاستراتيجية ذات العلاقة بالمجالات الدفاعية والأمنية مؤكداً حرصه على مشاركة القيادات العسكرية الكويتية في مثل هذه الفعاليات العالمية للوقوف عن كثب على آخر المستجدات والتطورات في هذا المجال والعمل على مواكبتها لرفع مستوى الجاهزية والكفاءة للقوات المسلحة الكويتية.

من مشاركة وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة في المؤتمر