سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية الى الرئيس الباكستاني بضحايا حادث تحطم حافلة للركاب

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تحطم حافلة للركاب شرقي باكستان والذي أودى بحياة العديد من ركابها وإصابة آخرين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تحطم حافلة للركاب شرقي باكستان راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.