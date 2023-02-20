وزيرة “الشؤون”: اقامة فعالية “المكشات” لاضفاء اجواء ترفيهية عائلية وتشجيع الشباب على الابداع ودعم المشاريع الصغيرة

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي إن اقامة فعالية (المكشات) على شاطئ الصليبيخات بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تهدف الى اضفاء اجواء ترفيهية عائلية وتشجيع الشباب الكويتي على الابداع ودعم اصحاب المشاريع الصغيرة.

وأضافت الوزيرة البغلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان فعالية المكشات مستوحاة من البيئة الصحراوية وبلمسة ابداعية شبابية حيث تحتوي الفعالية على مجموعة من الخيام العائلية.

وأوضحت أن فعالية المكشات تحتوي كذلك على اماكن ترفيهية للاطفال ومساحات لعرض منتجات الشباب والاسر المنتجة بمشاركة ابنائنا من ذوي الاعاقة كما تضم اكشاك لاصحاب المشاريع الصغيرة لتقديم الوجبات الغذائية.

وتأتي هذه الفعالية تزامنا مع الاحتفالات الوطنية في دولة الكويت بمرور 62 عاما على الاستقلال و32 عاما على التحرير.