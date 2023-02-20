معهد المرأة للتنمية والسلام يطلق مهرجان السلام السادس احتفالا بأعياد الكويت الوطنية بمشاركة خليجية

أطلق معهد المرأة للتنمية والسلام مهرجان السلام السادس اليوم الاثنين ويحمل شعار (روح الماضي تعانق أمل الحاضر) بمسيرة حملت أعلام الكويت وتشدو بالأغاني الوطنية ضمن احتفالات البلاد بالذكرى ال62 للعيد الوطني والذكرى ال32 للتحرير.

وأكدت رئيسة المعهد كوثر الجوعان في تصريح صحفي على هامش الفعالية أن هذا المهرجان السنوي الذي يستمر يومين يهدف إلى تعزيز الروح الوطنية لدى الشباب والبراعم وتذكيرهم بماضيهم وتاريخهم العريق لتسليحهم بذلك العلم وللارتقاء بوطنهم ورفع شأنه في شتى المجالات.

وقالت الجوعان إن المهرجان يشهد مشاركات خليجية عدة منها البحرين الشقيقة بفعاليات شعبية ثقافية في ساحة السلام إلى جانب عمان والإمارات الشقيقتين اللتين ستقدمان فعاليات مشابهة ضمن خطة المهرجان.

ولفتت إلى مشاركة العديد من الفرق التطوعية منها فريق (أمير الإنسانية) و(صناع الخير) علاوة على مشاركة عدد من مؤسسات النفع العام منها جمعية المحاميين الكويتية ومشاركة من نادي اليرموك الرياضي وفريق (موبار) للسيارات الكلاسيكية وفريق الهجن الكويتي.

وأوضحت أنه من المقرر استمرار فعاليات المهرجان طوال اليوم قبل انطلاق مسيرة يوم غد الثلاثاء من ممشى الواحة في منطقة مشرف حتى ساحة السلام للقانونيين الكويتيين بمشاركة جمعية المحاميين الكويتية.

وشارك في المسيرة العديد من الفرق التطوعية وأعضاء المجتمع المدني من مؤسسات وأفراد الذين ساروا منطقة مشرف قبل الوصول إلى ساحة السلام حيث رفع علم الكويت على النشيد الوطني وأحيته فرقة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وجمعية الكشافة الكويتية.

يذكر أن معهد المرأة للتنمية والسلام في الكويت انطلق عام 2001 مع اختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة العربية ويعنى بدعم الدورات والدراسات والبحوث ويقيم الملتقيات والمناظرات إثراء للحالة الثقافية والفكرية في المجتمع.

فرقة أكاديمية سعد العبدالله الأمنية ضمن مهرجان السلام السادس

جانب من المشاركين في مهرجان السلام السادس في ساحة السلام

رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان

علم الكويت محمولا من براعم وشباب الكويت في مهرجان السلام السادس

عروض شعبية عمانية بمشاركة كويتية ضمن فعاليات مهرجان السلام السادس

رفع علم الكويت من قبل جمعية الكشافة الكويتية ضمن مهرجان السلام السادس

جانب من مسيرة مهرجان السلام السادس