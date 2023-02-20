هيئة “الزراعة”: تخفيض أسعار الأعلاف لمربي ومنتجي الثروة الحيوانية ابتداء من مارس المقبل

أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف المهندس مشعل القريفة اليوم الاثنين تخفيض أسعار الأعلاف ابتداء من الاول من مارس المقبل لمربي ومنتجي الثروة الحيوانية كافة.

وقال القريفة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الأسعار الجديدة من شأنها الاسهام في عودة الاستقرار لسوق المواشي واللحوم المحلية وتحفيز المربين على زيادة العطاء من أجل تحقيق أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف أن تخفيض الأسعار يشمل كلا من الشعير والشوار والمخاليط المركزة وتم التوصل إليه بجهود الهيئة والتنسيق المشترك مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بناء على هبوط بورصة الأعلاف عالميا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشدة على سوق الحبوب والغذاء العالمي.

وأعرب عن شكره لمجلس إدارة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على تعاونهم المثمر مع الهيئة والاستجابة للمطالب المرفوعة من قبلها نيابة عن منتجي ومربي الثروة الحيوانية متمنيا الاستمرار في الأسعار الجديدة لما في ذلك من مصلحة مشتركة تعود بالنفع على المربين والمستهلكين عموما.

وأوضح أنه سيتم العمل بأسعار الأعلاف الجديدة اعتبارا من مارس المقبل حيث سيتم بيع الشعير ب4 دنانير نزولا من 4.250 والشوار من 4.950 إلى 4 والمخاليط والمركزات من 3.550 إلى 3.100 والمركز من 3.600 إلى 3.150.