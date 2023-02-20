الرئيس الأميركي جو بايدن يجري زيارة غير معلنة إلى كييف

الرئيس الأميركي جو بايدن يجري زيارة غير معلنة إلى كييف

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة غير معلنة إلى كييف الاثنين قبيل الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس.

والتقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء النزاع.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة نظيره الأميركي جو بايدن لكييف معتبرا أنها “علامة دعم مهمة للغاية”.

وقال زيلينسكي على تلغرام باللغة الإنكليزية “جوزف بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين”.